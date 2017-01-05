В Мариуполе на маршрутку упал фонарь Пострадавших среди пассажиров нет.

Фото: 0629.com.ua

В четверг, 5 января, утром в Мариуполе на городскую маршрутку №154 упала часть фонаря наружного освещения.

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua.

Bнцидент произошел на проспекте Нахимова. По словам очевидцев, от уличного фонаря отвалился кронштейн, который и упал на маршрутку, направлявшуюся в сторону порта.

В результате у микроавтобуса разбито лобовое стекло и помята крыша. Пострадавших среди пассажиров нет.

Фото: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Напомним, в среду в селе Погребы Киевской области водитель фуры не справился с управлением и столкнулся с маршруткой.