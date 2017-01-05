Завтра в Киеве до -17 градусов Ожидается небольшой снег.

6 января в Киеве будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью и днем -15...-17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-21 градус, днем -10...-18 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -15...-20 градусов, днем -13...-18 градусов.

В Моршине небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -13...-15 градусов.

В Трускавце небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -13...-15 градусов.

В Сваляве небольшой снег, температура ночью -14...-16 градусов, днем -11...-13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -11...-20 градусов, днем -10...-17 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем в большинстве областей сильный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью и днем -6...-15 градусов, в Днепропетровской области днем -1...-6 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем сильный снег, в Донецкой и Луганской областях с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, кое-где налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса; в Харьковской области ночью -6...-11 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой снег с дождем, днем сильный снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +1...-4 градуса.

В Крыму облачно, ночью небольшой снег (в Одесской области умеренный, местами сильный), днем сильный снег, в Запорожской и Херсонской областях с дождем, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях до 25 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -4...-9 градусов; в Запорожской и Херсонской областях ночью -2...-7 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Ялте ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.