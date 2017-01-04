ГФС опровергла попытку вывоза денег владелицей бутика Sanahunt Оксана Мороз-Хант не проходила таможенный досмотр.

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Государственная фискальная служба опровергла информацию о задержании при попытке вывоза из Украины крупной суммы денег владелицы компании "Sanahunt Group" (владеет одноименным бутиком в центре Киева) Оксаны Мороз-Хант.

Издание "Комментарии" обнародовало ответ Киевской городской таможни ГФС адвокату Мороз-Хант.

"Фактов прохождения таможенного контроля гражданкой не обнаружено, протокол о нарушении таможенных правил не составлялся, денежные средства не изымались", - сказано в документе.

Напомним, около месяца назад СМИ сообщали о якобы задержании сотрудниками Государственной фискальной службы владелицы бутика Sanahunt Оксаны Мороз в ходе таможенного досмотра в международном аэропорту "Киев" в Жулянах.