Миссия ОБСЕ расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса ОБСЕ будет делать все, чтобы миссия действовала как можно более эффективно.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата в зоне АТО, а также будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса.

Об этом заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом", - сказал Курц, отвечая на вопрос о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ.

Он подчеркнул, что ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса" для достижения полного прекращения огня. Но только одних усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно.

"Тут необходимы усилия и там, где принимают решения - в Москве, Киеве и в других странах", - сказал Курц.

Он также отметил важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнение этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус-кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ является одной из сторон переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

3-4 января Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области, чтобы ознакомиться с ситуацией. Его сопровождал глава МИД Украины Павел Климкин. По итогам визита Курц определил первоочередные цели по Украине, главной задачей из которых является установление режима прекращения огня в зоне АТО.