В Умани полиция задержала двух евреев, которые повредили статую Иисуса Христа Личность третьего злоумышленника устанавливается.

Фото: РБК-Украина

В Умани в канун Нового года трое молодых людей повредили гипсовое распятие Иисуса Христа, установленное на деревянном кресте у местного пруда.

Об этом сообщается на сайте управления Нацполиции Черкасской области.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались три человека: два родных брата 18 и 16 лет - граждане государства Израиль, личность третьего устанавливается. Открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В полиции подчеркнули, что это уже второй за месяц случай разжигания религиозной вражды, поэтому задержание злоумышленников "стало делом чести для сотрудников полиции". Двое подозреваемых были задержаны в течение нескольких часов.

Напомним, в ночь на 21 декабря группа молодых людей ворвались в синагогу в Умани на могиле рабби Нахмана, они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины. Погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Изначально нападение полиция квалифицировала как хулиганство (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса), но потом трактовка правонарушения была изменена на ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).