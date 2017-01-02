Бесстыдство Позволю себе такую неприятную для украинской юстиции параллель. Во время суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, так называемым «убийцей за письменным столом», израильский судья сказал: «Степень ответственности в подобного рода преступлениях возрастает, чем дальше мы отдаляемся от того, кто использует смертельные орудия своими руками». Тогда речь шла о газовых камерах, массовых расстрелах и жутких псевдомедицинскх экспериментах в нацистской Германии. Сейчас, в Украине, речь должна идти о суде над рядовыми исполнителями расстрелов из «Беркута», в то время, как высшим чиновникам и милицейским офицерам Януковича фактически было позволено покинуть окровавленную страну. И – никто не наказан. И не будет наказан. Хотя высшие чиновники приода Порошенко прекрасно осведомлены в случившемся, знают имена «добрых» судей, исполнительных милицейских офицеров прикрытия беглецов. Украинские судьи воспитаны несколько иначе, нежели израильские.Ф Семен Глузман , психиатр

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Другой судья, Хофмайер, отправлявший правосудие в демократической Западной Германии, после окончания судебного разбирательства над нацистскими офицерами СС, заметил: «Я еще не встречал того, кто делал бы что-либо в Освенциме. Коменданта там не было, дежурный офицер очутился там по случайности, представитель политического отдела только носил документы, а ещё один просто зашёл с ключами». Я вспомнил это горькое и одновременно ироничное замечание принципиального немецкого судьи, наблюдая в телевизоре общение украинского судьи с беглым президентом Януковичем.

В стране, не умеющей и не желающей построить правовое государство, не может быть ответственного правосудия. Кто-то записал: стыдливость изобретательна. Следуя этой логике, можем записать: бесстыдство бесхитростно. Оно, бесстыдство, легко и просто совершает зло, ярко и откровенно лжёт. Положения Конституции, требования закона, здравый смысл совсем не останавливают зло.

К сожалению, мы сегодня живем именно в такой стране, в таком государстве, откровенно попирающем принципы права. Мы всё ещё помним правовой цинизм выпускника юридического факультета Казанского университета Владимира Ульянова-Ленина. Помним и следуем ему

Знаете, почему Ричард Никсон был подвергнут импичменту? Он, американский президент, недооценил неподкупность американских судов и американской прессы. Наши, украинские высшие должностные лица и постоянно обогащающиеся законодатели, спят спокойно (разве что не в «бюджетную ночь»). Они очень трезво оценивают и украинские суды, и украинскую прессу. Они глубоко, трезво понимают, что живут в стране с парламентско-президентской формой правления. Именно так, парламентско-президентской. Вы в это верите?