Один военный был ранен в субботу на Донбассе
Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате обстрела.
Один украинский военный был ранен в субботу, 31 декабря, в ходе боевых действий на Донбассе.
Об этом на ежедневном брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского обстрела", - рассказал он.
За сутки боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Напомним, в четверг на Донбассе были ранены трое военных, в пятницу - один.