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Один военный был ранен в субботу на Донбассе

Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате обстрела.

Один военный был ранен в субботу на Донбассе
Фото: uacrisis.org

Один украинский военный был ранен в субботу, 31 декабря, в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом на ежедневном брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского обстрела", - рассказал он.

За сутки боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, в четверг на Донбассе были ранены трое военных, в пятницу - один.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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