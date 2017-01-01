Один военный был ранен в субботу на Донбассе Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате обстрела.

Фото: uacrisis.org

Один украинский военный был ранен в субботу, 31 декабря, в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом на ежедневном брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Зайцево в результате вражеского обстрела", - рассказал он.

За сутки боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, в четверг на Донбассе были ранены трое военных, в пятницу - один.