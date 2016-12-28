"Вице-премьер" "ЛНР" умер в возрасте 43 лет Сергей Литвин был одним из организаторов "референдума" по созданию "ЛНР".

Сергей Литвин

В Луганске на 44-м году жизни скончался стоявший у истоков самопровозглашенной "Луганской народной республики" Сергей Литвин ("Клим"), занимавший должности "министра сельского хозяйства и продовольствия" и "вице-премьера" "ЛНР".

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сергей Литвин с марта 2014 года активно участвовал в акциях сепаратистов в Славянске и Красном Лимане, а с апреля того же года – в Луганске. Он был одним из организаторов "референдума" по созданию "ЛНР", принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Как написал один из друзей Литвина, это "тот человек, чьими руками была сотворена "русская весна"".

В соцсетях сообщается, что "Клим" внезапно скончался в результате обширного инфаркта.

Напомним, 16 октября в лифте в Донецке взорвали одного из главарей "ДНР" Арсения Павлова ("Моторолу").