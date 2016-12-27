"ДНР" удерживает в СИЗО около 2 тысяч россиян В 2014-м они приехали по призыву Гиркина и попались на мародерстве.

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В СИЗО Донецка удерживается около двух тысяч россиян, приехавших на Донбасс в 2014 году, чтобы присоединиться к незаконным вооруженным формированиям. Об этом заявила Наталья Макеева, российская писательница, поддерживающая деятельность "ЛНР/ДНР", информируют Новости Донбасса.

Макеева утверждает, что она занимается вопросами, связанными с военнопленными как в подконтрольных боевикам районах, так и на подконтрольной украинскому правительству территории. По ее словам, удерживаемые россияне приехали на Донбасс в 2014 году и находились под руководством Игоря Гиркина-Стрелкова. Факт задержания граждан РФ ей подтвердил главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Я знаю, что в СИЗО Донецка сидят люди, которые пришли во время первой волны, патриоты. Когда я разговаривала с Захарченко Александром Андреевичем, он мне показал огромную кипу документов, сказал "да, это ваши, русские, пришли, поскольку Стрелков им сказал кормиться с земли, масса преступлений". Насколько я понимаю, там около 2 тысяч людей уже сидит и мы не понимаем, какая правовая юридическая зона, как мы можем им помочь и хотя бы узнать, по какой статье они сидят", - заявила Макеевка в ходе прямой трансляции на YouTube-канале Александра Ходаковского "Диалог".

Как добавила Макеева, Захарченко сообщил ей, что удерживаемых россиян "будут судить по законам республики".

Ранее сообщалось, что "ДНР" и "ЛНР" передали Украине двух заложниц - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.