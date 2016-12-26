Небоевые потери ВСУ превысили боевые в 2016 году В бою погибли 211 военных, по другим причинам - 256.

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Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 военных, небоевые - 256, пишет "ВВС Украина" со ссылкой на информацию Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

"Количество потерь в 2016 году: боевых - 211, небоевых - 256", - отмечается в ответе на запрос агентства.

В течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составили более 100 единиц.

В то же время украинская армия получила 1 тыс. единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам.

За 2016 год контракт с армией заключили более 68 тысяч человек, из них 7,5 тыс. - офицеры.

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта по конец ноября на Донбассе погибло 3064 представителей всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2 148 человек.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос среди причин небоевых потерь называл заболевания, ДТП, отравления (в том числе и алкоголем), несчастные случаи, самоубийства и умышленные убийства.