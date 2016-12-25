​На метро "Лесная" в Киеве загорелся рынок, станция закрыта Пассажиров высаживают на станции "Дарница". Олександр Рудоманов , Журналист

Возле станции метро "Лесная" в Киеве (конечная "красной" ветки) загорелся рынок секонд-хенда. Огонь перекинулся на автомобильную стоянку

Об этом LB.ua сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Будилов ("Свобода"), который находится на месте пожара.

По его словам, пожар возник около 12:00 со стороны улицы Мурманской.

На месте работают пожарные, которым удалось локализовать возгорание. Станция метро "Лесная" и соседняя "Черниговская" закрыты для пассажиров, их высаживают на "Дарнице".