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УЗ обнародовала цены на билеты и расписание поезда Киев - Львов - Перемышль

Стоимость проезда будет зависеть от курса евро на день оформления проездного документа.

УЗ обнародовала цены на билеты и расписание поезда Киев - Львов - Перемышль
Фото: facebook.com/karol.gajdzik

"Укрзализныця" получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении нового скоростного поезда "Интерсити+" № 705/706 Киев - Львов - Перемышль, который уже 23 декабря совершит свой первый рейс.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

"Стоимость проезда в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн", - говорится в сообщении.

Электропоезд будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно - за 7 ч. 07 мин, отправляясь из Киева в 6:45, а из Перемышля - в 14:26.

Отмечается, что расписание разработано с учетом возможности пересадки в Перемышле на поезд № 3602 Перемышль - Краков - Вроцлав, который отправляется из Перемышля в 14:29. Обратно пассажиры поезда № 6302 Вроцлав - Краков - Перемышль, прибывающего в Перемышль в 13:18, также могут продолжить путешествие поездом № 705/706 Перемышль - Киев.

В УЗ уточнили, что стоимость проезда будет зависеть от курса евро на день оформления проездного документа, а при проезде во внутреннем сообщении, например, из Киева во Львов, она будет зависеть также от коэффициентов гибкого регулирования по дням недели: самый дешевый проезд будет в вагонах I класса - по вторникам, в вагонах II класса - в четверг и субботу.

Билеты на новый поезд уже в продаже.

Напомним, "Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.

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Тэги: Польша, поезда, Укрзализныця
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