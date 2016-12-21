Бывший замглавы "Нафтогаза" застрелился при попытке задержания Он был фигурантом дела братьев Кацуб.

Фото: glavcom.ua

В среду, 21 декабря, в Винницкой области застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, который находился в розыске по делу братьев Кацуб.

Об этом сообщило издание "Цензор" со ссылкой на свои источники. Пресс-секретарь генерального прокуратура Лариса Сарган подтвердила эту информацию. По ее данным, тело обнаружили следователи, которые пришли к нему в рамках уголовного дела о хищении денег при закупке самоподъемных буровых вышек.

Следователи военной прокуратуры обнаружили предполагаемое место убежища Юрьева. Сегодня утром прокуроры, сотрудники Службы безопасности Украины, госохраны, у которой был договор на охрану дома, а также понятые зашли во двор частного дома, в котором предположительно находился Юрьев.

В это время раздался выстрел. После того, как группа захвата взломала двери, возле пульта видеонаблюдения было обнаружено тело мужчины, предположительно, Юрьева. Рядом лежал охотничий карабин.

Юрьев работал в "Нафтогазе", когда компанию возглавлял Евгений Бакулин.

При этом три других фигуранта дела Кацуб были задержаны успешно.

Напомним, против братьев возбудили уголовное дело весной 2014 года. 17 июня 2016 года был задержан Александр Кацуба. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В частности, Генпрокуратура подозревает его в причастности к присвоению 449,9 млн гривен средств "Нафтогаза".