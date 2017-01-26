Новая экспертиза позволила включить силовиков в число подозреваемых в убийстве Жизневского, Нигояна и Сеника Выстрел мог быть с большего расстояния, чем предполагалось раньше.

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Новая экспертиза, которая была проведена по делу об убийстве Романа Сеника, Михаила Жизневского и Сергея Нигояна (первые жертвы столкновений во время Революции достоинства), позволила включить в число подозреваемых сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщил в четверг, 26 января, начальник управления специальных расследований ГСУ Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеныка якобы были совершены до 3 метров. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов", - рассказал Горбатюк.

По его словам, следствие установило подразделения, что приведет к сужению круга подозреваемых. "Работа продолжается. Надеюсь, она приведет к установлению виновных", - сказал Горбатюк.

Ближайшие правоохранители находились на расстоянии не менее 30-50 метров от Жизневского, Нигояна и Сеника. Поэтому раньше рассматривалась версия, что они были убиты с близкого расстояния переодетыми правоохранителями или провокаторами из своих.

Напомним, 26-летний белорус Михаил Жизневский умер от огнестрельных ранений, полученных 22 января на улице Грушевского. В тот же день был убит 20-летний Сергей Нигоян. 46-летний Роман Сеник получил ранение во время атаки "Беркута" на Грушевского 22 января. Умер 25 января в киевской больнице №17.