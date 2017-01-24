"Руководство страны обязано поддержать "Укрландфарминг", иначе пострадает вся украинская экономика", - депутат Мирошниченко Народный депутат привел в качестве примера холдинг "Мрія".

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Если президент и премьер не вмешаются в ситуацию с аграрным холдингом «Укрландфарминг», это пагубно отразится и на аграрном секторе, и на всей экономике страны.

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Иван Мирошниченко, пишет "Главком".

«Когда собственники предприятий такого масштаба выходят с открытыми письмами к президенту и премьеру, «в эфир», это означает, что они испробовали все возможные инструменты. Мое мнение: если премьер и президент не посчитают нужным вмешаться в данную ситуацию, это повлечет за собой печальные последствия не только для этого предприятия, но и для всего сектора, а, может, и больше», - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что предприятие такого масштаба, как «Укрландфарминг», требует вмешательства, объективного анализа и правильной оценки. В качестве примера он привел холдинг «Мрія», банкротство которого пагубно отразилось на инвестиционных перспективах украинского аграрного рынка.

«После того, как «Мр ія» объявила дефолт, всему рынку стало трудно привлечь в сферу деньги. Получается, что одно предприятие создало негатив для всех, причем на годы вперед. Сейчас тоже нет никакой необходимости допускать до дефолта. «Укрландфарминг» реструктуризировал долги, ведет нормальную, учитывая тяжелые времена, операционную деятельность. И если президент и премьер не вникнут в эту ситуацию, тогда возникает вопрос – а как мы вообще управляем страной и защищаем отечественного товаропроизводителя», - заявил депутат.

Он напомнил, что компания «Укрландфарминг» известна в мире, среди ее кредиторов – авторитетные инвестиционные фонды и банки с высокими рейтингами.

«Все же смотрят за этой ситуацией. Можно говорить все, что угодно, но правду знают все – почему, по каким причинам это произошло. Поэтому нужно внимательно и быстро вмешиваться и принимать решения», - резюмировал Иван Мирошниченко.

Напомним, на прошлой неделе собственник агрохолдинга «Укрландфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в конфликт с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой. Он подчеркнул, что постоянное давление со стороны НБУ грозит стабильной работе агрохолдинга, который за 2016 год произвел продукции на $1,2 млрд (1,5% ВВП), уплатил более 2 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней и выплатил зарплаты сотрудникам на сумму 2,5 млрд грн.