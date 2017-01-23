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Россия передаст Украине 16 заключенных с территории Крыма

Речь идет об осужденных украинским судом до аннексии Крыма Россией.

Россия передаст Украине 16 заключенных с территории Крыма

Министерство юстиции Российской Федерации сообщило о согласии украинских властей принять 16 заключенных граждан Украины, которые отбывают наказание на территории Крыма, сообщает Новая газета.

Речь идет о людях, которые были осуждены украинским судом до аннексии Крыма Россией. Когда именно они будут переданы Украине, не сообщается.

Как сообщалось, в мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова публично обратилась к Лутковской с предложением забрать из колоний в Крыму граждан, ранее осужденных по украинскому законодательству.

Ранее представитель украинского уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга сообщал, что стороны обговаривали передачу 18 человек. Однако один из них освободился условно-досрочно, еще один оказался обладателем российского гражданства.

Напомним, после оккупации Крыма в российские тюрьмы попали более тысячи украинцев. Многие осужденные в России граждане Украины хотят вернуться для отбывания наказания на Родине.

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Тэги: Россия, Крым, заключенные

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