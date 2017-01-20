НАПК попросили проверить отдых Ляшко в Таиланде Депутат должен был внести сведения о покупке билетов в реестр.

Олег Ляшко Фото: Макс Требухов

Народные депутаты из разных фракций обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой проверить отдых главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Таиланде ввиду того, что он не внес соответствующие сведения в Единый государственный реестр деклараций.

"В депутатском обращении говорится об опубликованных на одном из интернет-ресурсов авиабилетах, приобретенных нардепом Олегом Ляшко и его спутником, общая стоимость которых в оба направления на одного человека превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в Реестр деклараций. В частности, отмечается, что в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тыс. грн депутат был обязан в 10-дневный срок с момента их покупки письменно сообщить об этом в Национальное агентство с последующим внесением этой информации в Реестр деклараций", - сообщается на сайте НАПК в пятницу.

Авторы депутатского запроса отмечают: "По результатам поиска в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января 2017 года сообщение о соответствующих существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении закона Украины "О предотвращении коррупции".

Группа депутатов просит проверить обстоятельства и факт покупки авиабилетов, а также невнесение информации об изменении имущественного положения в Реестр деклараций и соответствующим образом отреагировать на возможное правонарушение.

Будет ли НАПК проводить проверку, в сообщении не указано.