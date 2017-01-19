Нардеп: Бахматюку нужно дать возможность реструктуризировать долги Ответ на вопрос – поддерживать или уничтожать отечественного производителя и экспортера, очевиден для всех, кроме руководства Национального банка, считает Матвиенко.

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Национальный банк вместо поддержки крупнейших экспортеров аграрной продукции пытается получить контроль над предприятиями отрасли, чтобы затем перепродать их за бесценок с коррупционной выгодой. Об этом сегодня в парламенте заявил Анатолий Матвиенко, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко".

"Я прочитал открытое письмо Олега Бахматюка (владелец крупнейшего в стране агрохолдинга Ukrlandfarming – Ред.). Я понимаю, что у нашего государства нет желания заниматься тем, что создает основу политики – то есть экономикой. Экономика уничтожается. У нас нет экономической политики. У нас есть желание делить то, что усыхает все больше и больше. Государство находится в состоянии войны, оккупированные территории лишили бизнес множества активов. Цены на производственные активы в Украине упали из-за того, что их нельзя сейчас заложить под получение кредита. Собственники оказались в сложной ситуации. Что в такой ситуации делать? Разогнать многотысячные трудовые коллективы, забрать активы, заморозить бизнес, чтобы потом продать его за бесценок без каких-либо гарантий, что этот бизнес снова заработает? Или реструктурировать долги собственника, заставить его по согласованному графику рассчитываться с долгами, дать поддержку и возможность получать кредиты, заниматься хозяйством, заниматься экспортом, и укреплять экономику, платить налоги и формировать бюджет?" - приводит слова Матвиенко "Обозреватель".

По его словам, ответ на вопрос – поддерживать или уничтожать отечественного производителя и экспортера, очевиден для всех, кроме руководства Национального банка.

"Позиция НБУ непонятна. Моя версия – они пытаются добраться до активов, чтобы потом по спекулятивной цене эти активы продать и взять взятку у того, кому-то эти активы за бесценок достались. Государство свои долги реструктуризировало, и это мы считаем успехом. Почему тогда долги бизнеса, который не выехал и ничего не вывез, а вложил в виде капитальных инвестиций, мы сегодня хотим забрать, чтобы за бесценок их продать и нажиться на взятке. Это политика безответственности", - считает Матвиенко.

Замглавы БПП уверен, что руководители государства должны заставить Национальный банк пересмотреть свою позицию по отношению к Ukrlandfarming. "Президент вместе с премьером должны, наконец, понять, что глава Национального банка должна работать на стабильную экономику, а не на ее усыхание", - подчеркнул Матвиенко.

Напомним, собственник крупнейшего украинского агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк заявил, что Национальный банк Украины и его руководство "фактически уничтожают компанию" и попросил высшее руководство страны вмешаться в ситуацию. Бахматюк отметил, что инициировал встречи в Администрации президента, на которых была озвучена позиция компании относительно возможной реструктуризации задолженности банков "Финансовая инициатива" и VAB перед НБУ. "Предложение основано на успешной реструктуризации около $1,5 млрд задолженности перед внешними кредиторами Ukrlandfarming, в числе которых практически все ведущие мировые финансовые игроки", - отметил Бахматюк.

Но вместо конструктивного диалога, считают в агрохолдинге, Нацбанк занимается манипуляциями и провокациями, направленными на причинение вреда деловой репутации компании и акционерам, а также на разбалансировку финансового состояния бизнеса. В агрохолдинге просят президента и премьер-министра вмешаться в сложившуюся ситуацию и "перевести противостояние в цивилизованный диалог".