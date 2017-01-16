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Гройсман распорядился развивать украинскую "Википедию"

К написанию статей могут привлечь студентов.

Гройсман распорядился развивать украинскую "Википедию"
Фото: gorod55.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти содействовать развитию украиноязычного раздела "Википедии".

Как сообщает пресс-служба правительства, Гройсман поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела "Википедии", и поручил органам власти принять в 2017 году меры по их реализации.

Среди предложенных мероприятий внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов школ для использования украиноязычного раздела "Википедии"; возможность подготовки студентами материалов для "Википедии"; содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники"; содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".

Украиноязычный раздел "Википедии" насчитывает 650 тыс. статей и занимает 16 место среди всех разделов по их количеству.

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Тэги: Википедия, Владимир Гройсман

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