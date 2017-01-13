Пинчук представил свою концепцию отношений с ЕС Компромисса с Россией быть не может, считает бизнесмен.

Фото: finzah.com.ua

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук заявил о необходимости признания Украиной факта смены элит Запада и пересмотра западными политиками своих первоочередных приоритетов. Об этом, в частности, Пинчук написал в своей статье «Без названия», опубликованной изданием «Украинская правда», сообщает «Апостроф».

Пинчук отметил, что эта его статья стала ответом на дискуссию вокруг его недавней авторской колонки в американском издании Wall Street Journal. «Не отказываюсь от своих тезисов, хочу только пояснить их. В том числе и потому, что в обсуждении мне приписывают то, чего я не говорил», - уточнил бизнесмен.

Виктор Пинчук считает, что глобальная ситуация в мире кардинально меняется, и Украина не может позволить себе не замечать этого.

«Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты. И, что главное для нас, меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять. Мы не знаем, как всё будет, но точно не так, как прежде. И мы должны готовиться к этому уже сейчас», - предупреждает Пинчук.

Виктор Пинчук также считает, что «украинский вопрос» вполне может стать элементом большой геополитической сделки, наряду с сирийским конфликтом, российско-американскими отношениями, борьбой с терроризмом, проблемой беженцев, судьбой Евросоюза и трансатлантического партнерства, Северной Кореей и так далее, так как европейским политикам нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель.

«В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей», - заявил Виктор Пинчук.

Бизнесмен отмечает, что на Западе всё чаще побеждают те, кто обещает решать не мировые конфликты, а внутренние проблемы.

«Однако у любых западных политиков есть ценностные ограничения. Им невыгодны санкции, им нужно торгово-экономическое сотрудничество с Россией, взаимодействие с ней в Сирии и в борьбе с ИГИЛ. Но для них по-прежнему недопустимо, если их обвинят в попустительстве войне в Европе или нарушениям международного права», - заявил он.

Виктор Пинчук также выразил мнение, что строительство Украины по европейским стандартам сегодня диаметрально расходится с российскими мечтами о нас как о failed state (государстве-неудачнике).

«Тут – никаких компромиссов с Россией. Не настаивая сейчас на членстве, «облегчая жизнь» Евросоюзу и идя с ним на компромисс, в обмен на это мы должны добиваться от ЕС конкретных вещей: более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины; более решительных шагов по сближению Украины с Европейским Союзом (например, в этом случае «безвиз» у нас уже давно бы был, ратификация Соглашения об ассоциации шла бы значительно проще и быстрее и так далее); более проукраинской позиции ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования; абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе», - отметил бизнесмен.

«Те, кто обвиняют меня в призыве отказаться от идеи членства Украины в ЕС, или невнимательно читали текст, или попросту лгут. В статье в WSJ четко написано: «Украине следует рассмотреть временный отказ от членства в ЕС как от заявленной цели на ближайшее будущее». Хотел ли бы я видеть сегодня Украину членом ЕС? Однозначно – да. Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском Союзе. А заодно создаем внутри него очередную линию раскола», - поясняет Пинчук свою позицию.

Виктор Пинчук считает, что Украине следует действовать гибко в вопросах международной политики и обратить смену западных элит себе на пользу.