Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
ГлавнаяПолитика

Япония передала украинским пограничникам медоборудование на 22,5 млн гривен

Донором проекта выступило правительство Японии при содействии UNOPS.

Япония передала украинским пограничникам медоборудование на 22,5 млн гривен
Фото: president.gov.ua

Правительство Японии передало Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины высокотехнологичное медицинское оборудование на 22,5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте президента.

В церемонии передачи оборудования принял участие президент Петр Порошенко, посол Японии в Украине Сигеки Сумме, заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки Организации Объединенных Наций Виталий Ваншелбойм и председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, ООН и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией. Это четко отражает те приоритеты, которые сегодня у меня, как у президента, в командовании погранвойск, ВСУ, чтобы вы - лучшие Украинцы, герои, элита страны - получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите", - сказал Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Среди переданного оборудования - компьютерный томограф "Toshiba" 2016 года, видеоэндоскопической комплект "Olympus", Цифровая рентгеновская система "Calypso".

Фото: president.gov.ua

"Донором проекта выступило правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. грн", - отмечается в сообщении.

Фото: president.gov.ua

"Новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь в первую очередь раненым в зоне антитеррористической операции военнослужащим, прибывающим в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей", - отметил начальник отделения диагностики госпиталя Василий Петренко.

По его словам, все услуги для них будут предоставляться бесплатно.

Напомним, Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине.

Новости по теме:

Тэги: Госпогранслужба, медицина, Япония, помощь, Петр Порошенко

Читайте в разделе

  • Фінансування політичних партій: український та світовий досвід
    Надані звіти партій так і не показали їхнє фінансування. Побачити закон в дії можна буде коли партії почнуть витрачати державні гроші та буде налагоджений механізм притягнення до відповідальності винних…
  • В Мьянме открыли почетное консульство Украины
    В Мьянме открыли почетное консульство Украины
    Украина открыла почетное консульство в Янгоне (Мьянма). Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Фейсбуке. "Украина расширяет возможности консульской защиты прав…
  • Тест на зрілість
    Законодавці пройшли тест на зрілість гідно. Побачили світ закони, на які транспортна галузь та суспільство чекали не один рік.
  • ​Полиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах
    ​Полиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах
    Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом на брифинге сказал начальник…
  • Суд разрешил этапирование "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО
    Суд разрешил этапирование "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО
    Оболонский районный суд 12 января вынес определение, которым разрешил содержать бывших бойцов роты милиции "Торнадо" в любом учреждении Государственной уголовно-исполнительной службы, а не только в Лукьяновском…
  • Байден на день перенес визит в Украину
    Байден на день перенес визит в Украину
    Вице-президент США Джозеф Байден перенес визит в Украину с 15 на 16 января, пишут Українські Новини со ссылкой на источник в дипломатических кругах Украины. Информация о том, что Байден посетит Украину…
  • Перша декада року: куди прямує Україна?
    Початок нового року – це добра нагода оцінити політику занепаду, яку наша влада вела у минулому році, і проаналізувати як ці результати позначилися вже у першій декаді січня.
  • ГПУ закрыла дело против нардепа со 133 млн гривен наличности
    ГПУ закрыла дело против нардепа со 133 млн гривен наличности
    Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против нардепа от БПП Руслана Демчака, возбужденное по подозрению в уклонении от уплаты налогов после того, как депутат указал в электронной декларации…
  • Twitter-аккаунт ZN.ua взломан
    Twitter-аккаунт ZN.ua взломан
    В пятницу, 13 января, около 11 утра был взломан Twitter-аккаунт украинского издания ZN.ua. В нем появилась запись, в котором президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру…
  • Гройсман та «реформування» служби зайнятості
    Так звана «реформа» буде проводитися саме з метою перерозподілу бюджетних коштів з «підтримки» створення робочих місць у кишені обраних роботодавців.