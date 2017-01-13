Япония передала украинским пограничникам медоборудование на 22,5 млн гривен Донором проекта выступило правительство Японии при содействии UNOPS.

Фото: president.gov.ua

Правительство Японии передало Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины высокотехнологичное медицинское оборудование на 22,5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте президента.

В церемонии передачи оборудования принял участие президент Петр Порошенко, посол Японии в Украине Сигеки Сумме, заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки Организации Объединенных Наций Виталий Ваншелбойм и председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, ООН и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией. Это четко отражает те приоритеты, которые сегодня у меня, как у президента, в командовании погранвойск, ВСУ, чтобы вы - лучшие Украинцы, герои, элита страны - получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите", - сказал Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Среди переданного оборудования - компьютерный томограф "Toshiba" 2016 года, видеоэндоскопической комплект "Olympus", Цифровая рентгеновская система "Calypso".

Фото: president.gov.ua

"Донором проекта выступило правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. грн", - отмечается в сообщении.

Фото: president.gov.ua

"Новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь в первую очередь раненым в зоне антитеррористической операции военнослужащим, прибывающим в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей", - отметил начальник отделения диагностики госпиталя Василий Петренко.

По его словам, все услуги для них будут предоставляться бесплатно.

Напомним, Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине.