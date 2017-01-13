Япония передала украинским пограничникам медоборудование на 22,5 млн гривен
Донором проекта выступило правительство Японии при содействии UNOPS.
Правительство Японии передало Центральному клиническому госпиталю Государственной пограничной службы Украины высокотехнологичное медицинское оборудование на 22,5 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте президента.
В церемонии передачи оборудования принял участие президент Петр Порошенко, посол Японии в Украине Сигеки Сумме, заместитель исполнительного директора офиса проектной поддержки Организации Объединенных Наций Виталий Ваншелбойм и председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко.
"Сегодняшняя передача медицинского оборудования является не только примером сотрудничества Украины, ООН и Японии, но и первым событием Года Японии в Украине, символизирует тесное взаимодействие между Украиной и Японией. Это четко отражает те приоритеты, которые сегодня у меня, как у президента, в командовании погранвойск, ВСУ, чтобы вы - лучшие Украинцы, герои, элита страны - получали надлежащую помощь. Уверен, вы ее здесь получите", - сказал Порошенко.
Среди переданного оборудования - компьютерный томограф "Toshiba" 2016 года, видеоэндоскопической комплект "Olympus", Цифровая рентгеновская система "Calypso".
"Донором проекта выступило правительство Японии при содействии Офиса проектной поддержки ООН (UNOPS). Общий бюджет составил 22 млн 502 тыс. грн", - отмечается в сообщении.
"Новое оборудование позволит осуществлять высокоточную диагностику и оказывать качественную медицинскую помощь в первую очередь раненым в зоне антитеррористической операции военнослужащим, прибывающим в медучреждение на лечение, ветеранам АТО, пограничникам и членам их семей", - отметил начальник отделения диагностики госпиталя Василий Петренко.
По его словам, все услуги для них будут предоставляться бесплатно.
Напомним, Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине.