Яценюк: Инициатива сенаторов США - новый уровень санкционной политики "Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира", - подчеркнул лидер "НФ".

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Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствует инициативу сенаторов США о всеобъемлющих отраслевых санкциях против Кремля.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических стран вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия российской агрессии. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к последней инициативе сенаторов США от Республиканской и Демократической партий ввести всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень", - написал Яценюк.

О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, речь шла во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве.

Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в деле поддержания международного мира и безопасности.

"Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил в США вокруг поддержки Украины", - подчеркнул лидер "НФ".

"Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира", - добавил Яценюк.

Напомним, ранее сенаторы США Джон Маккейн и Линдси Грэм пообещали отстаивать антироссийские санкции.