В АП назвали ошибочной информацию о найме лоббистов в США "В течение ближайших часов все данные будут исправлены".

Фото: president.gov.ua

Информация о том, что Администрация президента Украины наняла компанию BGR Group, основанную бывшим председателем комитета Республиканской партии США Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины является ошибочной.

Об этом заявил руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин, передает "Радио Свобода".

"На самом деле документы, которые опубликовала FARA, являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", - сказал он.

Жигулин не пояснил, в чем именно заключается ошибка, и обращалась ли вообще действующая украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США.

"Давайте сначала дождемся реального положения дел, поскольку все распространили ложную информацию. Это человеческий фактор, там (на сайте отдела регистрации иностранных агентов (FARA) министерства юстиции США, - ред.) есть реальные ошибки", - сказал он.

Напомним, о том, что Банковая наняла американских лоббистов, еще 6 января сообщили агентство Reuters и Deutsche Welle. Как отмечалось в предоставленной FARA информации, Украина будет платить BGR Group ежемесячно 50 тыс. долларов, по крайней мере до конца 2017 года.