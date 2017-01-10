Пашинского допросили в прокуратуре Подозрения по инциденту пока никому не предъявлены.

Народного депутата от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского во вторник допрашивали в прокуратуре около семи часов по поводу стрельбы 31 декабря.

После допроса Пашинский заявил, что предоставил необходимые пояснения прокуратуре. Когда его вызовут следующий раз, он не знает, передает телеканал "112 Украина".

Ранее в прокуратуре сообщили, что подозрение о совершении преступления в инциденте с участием Пашинского никому из фигурантов не объявлено. Это сделают после выполнения всех следственных действий.

Человека, который был госпитализирован с огнестрельным ранением вследствие инцидента, пока не допрашивали.

На данный момент квалификация инфидента – хулиганство, но она может измениться после следственных действий и экспертиз.

Напомним, накануне Нового года Пашинский попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала в ногу.