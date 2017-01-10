Посольство США исключает смену Трампом посла в Украине
Назначение Мари Йованович не было политическим.
Посольство США в Украине исключает отзыв посла в Украине Мари Йованович в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, пишут Українські Новини со ссылкой на источник в посольстве.
"Есть два типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, потому ее это не коснется", - сказал собеседник агентства.
Избранный президент США Дональд Трамп собирается уволить всех американских послов, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.
Речь идет об около 50 дипломатах, включая послов в 15 странах Евросоюза и послов в ряде международных организаций, в частности в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Посол США в Украине Мари Йованович приступила к обязанностям в августе 2016 года, она сменила на этой должности Джеффри Пайетта.