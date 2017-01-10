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Посольство США исключает смену Трампом посла в Украине

Назначение Мари Йованович не было политическим.

Посольство США исключает смену Трампом посла в Украине
Мари Йованович
Фото: armenia.usembassy.gov

Посольство США в Украине исключает отзыв посла в Украине Мари Йованович в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, пишут Українські Новини со ссылкой на источник в посольстве.

"Есть два типа назначения дипломатов: политическое и карьерное. Мари Йованович является карьерным дипломатом, потому ее это не коснется", - сказал собеседник агентства.

Избранный президент США Дональд Трамп собирается уволить всех американских послов, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы.

Речь идет об около 50 дипломатах, включая послов в 15 странах Евросоюза и послов в ряде международных организаций, в частности в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Посол США в Украине Мари Йованович приступила к обязанностям в августе 2016 года, она сменила на этой должности Джеффри Пайетта.

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Тэги: США, послы, Дональд Трамп, Мари Йованович
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