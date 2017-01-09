Эффект Маккейна Вот приезжал к нам снова замечательный сенатор Маккейн. Сказал много берущих за душу и находящих отклик слов. И уехал. Не весь. Оставил веру в то, что вернувшись домой, порешает вопросы с республиканцами, Трампом, и будем мы все в изделиях стандартов НАТО, сиять красиво вороненным металлом и дорогой оптикой, как рождественские елки. Олег Покальчук , ​социальный психолог

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Власть предержащие, согласно этой вере, есть скромные апостолы церкви Госдепа. Иже херувимы, то есть сенаторы, тайно образуют союз поддержки Украины и припевают Госдепу, что денег нам надо, да поболее.

Реальность же такова. На следующий день после возвращения из Украины сенаторы Маккейн и Грэм получили «холодный душ» от лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла по поводу их инициатив по дополнительному расследованию кибератак России на выборы Президента США. Республиканцы не особо хотели (или сделали вид, что не особо хотели) узнавать подробности российской агрессии в интернет-пространстве. Макконнелл также блокировал публичный релиз информации о том, что происходило в преддверии выборов и сказал, что предпочитает расследование хакерских атак поручить сенатскому Комитету по разведке. Короче говоря, Макконелл «построил » наших бравых героев, и они, не особо кочевряжась, его поддержали. Согласились на рассмотрение вопроса в комитете.

В достаточно сложной иерархии американского разведывательного сообщества наверху стоит президент, ему подчиняются Национальная разведка, Антитеррористический центр и Центр противодействия (оружию массового поражения) и заместитель министра обороны по разведке – это первый уровень. Национальная разведка в гораздо большей степени - орган политический, потому что она была создана в основном для координации всех 17 разведывательных организаций США, ибо раньше каждый тянул бюджетно-политическое «одеяло» на себя.

Следующий уровень делят ЦРУ-CIA и менее известная DIA – военная разведка. Всем известное Агентство национальной безопасности (NSA) в рейтинге чуть потеснила NGA, что можно примерно перевести как «спутниковая» или «джипиесная» разведка. Ну и далее – пирамида шпионских потребностей того еще Маслоу.

Вышеупомянутый же Комитет не просматривается там даже в хорошую лупу.

Фото: EPA/UPG

Сенатор Маккейн действительно влиятелен. Он входит в четыре комитета, в том числе по разведке и национальной безопасности. В Америке вообще не бывает невлиятельных сенаторов, это не Брюссель. Но все влияния любого американского политика любого уровня подчинены одному – они прежде всего патриоты Америки. Не Украины, Грузии, России, еще сотни других стран с «особыми отношениями» – именно США. И вся их деятельность совершенно справедливо направлена на процветание и благополучие собственной страны.

Даже самая их зрадская, по нашим меркам, зрада – проамериканская.

Даже не знаю, какими словами это еще повторить, чтобы столь простая мысль стала не просто достоянием перевозбужденных политических масс Украины, а превратилась в руководство к действию.

Не в Трампе же дело. Если он ведет себя сейчас, как адвокат Путина, высмеивая объединенный доклад трех разведок о русском вмешательстве в собственные выборы и ссылаясь на Ассанжа в качестве эксперта, значит Трампу так выгодно. Трамп критикует в своем « Твиттере» презрительное мнение о ежеутреннем разведывательном брифинге, чего себе не позволял никогда ни один президент США. Как заявил один из бывших сотрудников ЦРУ Дейвид Присс, «Жарко по этому поводу бывало, но публично – никогда!».

Сам факт оглашения такой реплики позволяет предположить, что публичная капитуляция Маккейна и Грэма является частью игры «в долгую», и отнюдь не только этих двух сенаторов. Разозленное и униженное публичным невежеством Трампа, разведывательное сообщество США вполне могло предложить им тактический маневр в отношении Макконела.

И так с ним будет всегда. Потому что благостный демократический сериал о бескорыстной любви США к развивающимся демократиям закончился. Приезд Байдена – это не второй сезон, а финальные титры.

Там разворачивается совсем другая борьба.

Одним советником Трампа по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом станет Томас Боссерт, специалист по киберугрозам из «Атлантического совета», другим – Майкл Флинн, бывший руководитель разведки в Министерстве обороны (и обладатель отличных бизнес-контактов с Россией).

Фото: nationalinterest.org Майкл Флинн

Должность Боссерта – новая, созданная под него. Это равные позиции. Теперь в зависимости от текущей выгоды, Трамп может без риска для себя заменить одного другим, в нужный момент продемонстрировав «политическое чутье». Верующие в справедливость (да, в США они тоже есть!) считают, что Боссерт в итоге вытеснит Флинна.

С точки зрения компромата Флинн более чем уязвим, он стал советником Трампа одновременно с публичным появлением в России в качестве почетного гостя – в 2015-м. При этом по занимаемой в разведке должности (пока Обама его не уволил) он был трехзвездным генералом, так что настоящей зрады вы еще не видели.

Флинн, как говорят знающие люди в Вашингтоне, «жужжит в уши» Трампу ежедневно. При этом человек, у которого на одну генеральскую звезду больше и которому по предстоящей должности это больше положено, «воин-монах», легендарный Джеймс Мэттис, номинированный Трампом на министра обороны (но до февраля он вряд ли займет эту должность) видится с президентом в лучшем случае раз в неделю.

Это же касается и другого выдающегося морского пехотинца, номинированного на министра внутренней безопасности – генерала Джона Келли. Келли является естественным союзником Мэттиса, которого, кроме всего прочего, поддерживают и многие демократы. Такой же «темной лошадкой», способной поддержать в интригах Мэттиса, является Джон Беннон, медийщик Трампа, который, к слову говоря, семь лет был офицером ВМФ США и служил на боевом корабле в Тихом океане. Мэттис по характеру и биографии вовсе не интриган, он, безусловно, сосредоточится в перспективе лишь на повышении боеспособности армии и флота США, продолжая считать Россию главной угрозой. Впрочем, этого и достаточно. Мем «Мэттис-спаситель» упорно гуляет Вашингтоном, а значит, его поддерживают влиятельные и сильно мотивированные люди.

Фото: dt.ua Джеймс Мэттис

Вот такая кухня. И наш сенатор в ней, ну – старший поваренок. Но мы же считаем, что Маккейн вытеснит всех, если речь пойдет об Украине?

Киссинджер убежден, что Украина Трампа является частью сферы влияния России. Это видение будет также применяться к Литве, а также другим странам бывшего Советского Союза, которые Путин хочет вернуть себе в той или иной форме. Люди в Америке, которые считают иначе, либо утратили свою власть с оглушительным треском, либо никогда ее не имели, как наша диаспора. И, кстати, множество людей в украинской диаспоре голосовало за Трампа, хотя Трамп к любым диаспорам, как известно, мягко говоря, равнодушен.

Это означает, что они в первую очередь голосовали, как американские граждане. Что вполне нормально.

А вот то, что мы мечтаем о том, что американский сенатор будет исполнять наши мечты, словно мы – американские граждане, а он – наш сенатор от штата Юкрейн, так это слегка странновато.

Республиканский Конгресс США не заинтересован делать что-либо реально для Украины. Ключевое слово здесь – «делать», а не «выражать сочувствие и поддержку». Потому что действия – это деньги. Из их бюджета в наше неизвестно что. На текущий момент это никак не в их интересах.

Маккейн не обманывает украинцев, говоря о своем отношении к нашей войне и к Путину. Он смелый и искренний человек, но за ним не стоят ни деньги, ни голоса республиканцев, хоть в какой-то степени приоритетно ориентированных на Украину сегодняшнюю и завтрашнюю.

Фото: facebook/JOHN-MCCAIN

Американцы могут себе позволить такими быть, честными и одновременно экономными. Потому что их приоритетные интересы защищает огромная армия бюрократов – суммарно почти 40 млн. американцев (включая военных и подрядчиков) работают на правительство. Эта машина не политична и реально не партийна, что нам крайне трудно себе представить. Чиновники в подавляющем большинстве не зависят от результатов выборов. Они себе служат службу. И если увидят, что президент требует от них выполнить какую-то хрень, то они его пошлют.

В Верховный Суд. Суд там тоже реально независим ни от кого. Что нам крайне странно. Зачем президенту суд, если он независим?

А те – пошлют и выиграют. Были случаи и не единожды, потому что президенты с заскоками, хоть и не такими яркими, там тоже были. И их обламывали согласно Конституции США.

Украинский народ удивительно наивен. Прозрение наступает тогда, когда заканчивается терпение, а потом оно, похоже, снова возвращается.

На океанском горизонте у нас больше нет ничьих алых парусов, очнитесь. У нас есть на западной границе соседи, доверие которых сперва желательно заслужить реальным взаимовыгодным сотрудничеством, а не очередным попрошайничеством «потому что Путин нападет». Нападет, и никого спрашивать не будет.

Если бы чехословацкий президент Бенеш в 1938 году не слушался тогдашних маккейнов из Англии и Франции, водивших прямо хороводы поддержки аж до самого Мюнхенского сговора, то 35 боеспособных чешских дивизий вполне могли спасти судьбу Европы и жизни десятков миллионов человек.

А мы в состоянии спасти, по крайней мере, самих себя, если прекратим бессмысленное слюноотделение при виде кукольной тени «Джевелинов».