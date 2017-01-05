Байден планирует посетить Украину 15 января О подробностях визита не сообщается.

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Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в дипломатических кругах.

"Ориентировочная дата визита Байдена в Киев - 15 января", - сказал собеседник.

Других подробностей визита вице-президента США он не сообщил.

Напомним, 19 декабря президент Петр Порошенко поговорил с Байденом по телефону. Президент Украины проинформировал вице-президента США о ситуации на Донбассе, в частности о спланированной Россией вооруженную атаку в районе Светлодарск дуги.

Собеседники также обсудили и другие вопросы, в частности, скоординировали действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Также Байден приветствовал решение украинских властей о национализации "Приватбанка".