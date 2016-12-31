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Мишель Терещенко решил не баллотироваться на выборах главы Глуховской громады

"Я уделил этому два года, и это максимальный срок".

Мишель Терещенко решил не баллотироваться на выборах главы Глуховской громады
Фото: facebook.com/michel.terestchenko.3

Мэр Глухова Мишель Терещенко решил не баллотироваться на выборах главы Глуховской громады.

Об этом он заявил 112 каналу.

"Это как солдаты, которые идут на фронт – может быть год, два. Я уделил этому два года, и это максимальный срок. Я не могу посвятить больше двух лет жизни этому… В Глухове все будет нормально", - заявил он.

В Глуховскую громаду войдут сам город и три близлежащих села: Некрасово, Приволье и Белокопытово. В апреле-мае там должны состояться выборы, после чего полномочия мэра перейдут к главе громады.

Терещенко намерен переехать в Киев и помогать жене - Елене Ескиной-Терещенко, которая собирается баллотироваться на пост мэра Киева.

Напомним, Терещенко более 10 живет в Украине и занимается фермерством в Глуховском районе, обрабатывая 3 тыс. га земли. Украинское гражданство он получил в марте 2015 года. Терещенко - потомок династии украинских сахарозаводчиков, родился во Франции.

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Тэги: местные выборы, Сумская область, территориальные общины, Мишель Терещенко
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