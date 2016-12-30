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Прокуратура составила обвинительные акты на 11 крымских депутатов

В их числе - Григорий Иоффе, Сергей Цеков и Ремзи Ильясов.

Прокуратура составила обвинительные акты на 11 крымских депутатов
Фото: Алёна Василевская

Прокуратура АР Крым отправила в суд обвинительные акты на 11 депутатов Верховного совета Крыма: Григория Иоффе, Сергея Цекова, Светлану Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Владимира Кличникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Всем им вменяют государственную измену (ст.111 Уголовного кодекса).

В марте 2014 года они помогали России оккупировать Крым. В частности, они участвовали в принятии ряда постановлений, которые привели к созданию нелегитимного государственного образования "Республика Крым".

Депутатам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Судебный процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые скрываются от следствия.

Напомним, что всего в госизмене подозреваются более семи десятков крымских депутатов.

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Тэги: Крым, Генпрокуратура, Верховный Совет, Сергей Цеков, Ремзи Ильясов
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