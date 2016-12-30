Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Государство боли
Государство боли
ГлавнаяПолитика

Порошенко посетит Мариуполь 31 декабря

Президент поздравит военных с Новым годом.

Порошенко посетит Мариуполь 31 декабря
Архив
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко посетит Мариуполь (Донецкая область) 31 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в городском совете.

В частности Порошенко планирует посетить в Мариуполе Донецкий пограничный отряд, где поздравит военных с наступающим Новым годом.

Агентство УНН пишет, что президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.

В прошлом году 30 декабря Порошенко ездил в Харьковскую область, где поздравлял военных с наступающими праздниками. Новый год, по официальной информации, он встречал дома.

Новости по теме:

Тэги: Мариуполь, Петр Порошенко
Реклама

Читайте в разделе