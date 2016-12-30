Порошенко посетит Мариуполь 31 декабря Президент поздравит военных с Новым годом.

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Президент Петр Порошенко посетит Мариуполь (Донецкая область) 31 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в городском совете.

В частности Порошенко планирует посетить в Мариуполе Донецкий пограничный отряд, где поздравит военных с наступающим Новым годом.

Агентство УНН пишет, что президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.

В прошлом году 30 декабря Порошенко ездил в Харьковскую область, где поздравлял военных с наступающими праздниками. Новый год, по официальной информации, он встречал дома.