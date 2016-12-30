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В Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны

Взятка от подрядчика ремонта военных казарм составила 350 тысяч гривен.

В Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii/

В Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм).

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в фейсбуке.

Чиновника задержали "на горячем" сотрудники Нацполиция и военной прокуратуры Южного региона в пятницу.

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Тэги: Минобороны, Одесса, взяточничество
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