В Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны Взятка от подрядчика ремонта военных казарм составила 350 тысяч гривен.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii/

В Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм).

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в фейсбуке.

Чиновника задержали "на горячем" сотрудники Нацполиция и военной прокуратуры Южного региона в пятницу.