В Одессе поймали на крупной взятке чиновника Минобороны
Взятка от подрядчика ремонта военных казарм составила 350 тысяч гривен.
В Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки (3% от сметы ремонта военных казарм).
Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в фейсбуке.
Чиновника задержали "на горячем" сотрудники Нацполиция и военной прокуратуры Южного региона в пятницу.