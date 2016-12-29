ГПУ обвинила беглую верхушку Луганской области в госизмене В числе подозреваемых - бывший нардеп, экс-глава облсовета и бывший мэр Луганска.

Валерий Голенко Фото: http://cxid.info/

Генпрокуратура составила сообщения о подозрении народному депутату прошлого созыва Сергею Горохову, председателю Луганского областного совета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову. Им среди прочего инкриминирована государственная измена.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Сообщения о подозрении составлены в рамках расследования дела бывшего главы фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова - некогда "хозяина" Луганской области.

Горохов, Голенко, Харин, Кравченко и Пилавов подозреваются в:

пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).

Розыск фигурантов дела, а также депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины.

ГПУ получила определение следственного судьи о разрешении на задержание всех подозреваемых.

Напомним, Ефремову предъявлено обвинение по аналогичным статьям. Кроме того, Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации.