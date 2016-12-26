Чубаров: Четыре страны бывшего СССР почти готовы признать Крым российским Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса.

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Народный депутат Рефат Чубаров заявил, что четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать Крым не территорией Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Для меня болезненно, четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - сказал Чубаров.

При этом он подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе, - ред.), а в Крыму они (оккупационная власть, - ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, как и на материковой Украине", - сказал он.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с признанием России оккупантом Крыма.