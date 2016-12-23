КС отменил ограничения по выплате пенсий военным Нормы, которые действовали лишь на протяжении 2016 года, отменили в конце года.

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Конституционный суд признал неконституционными ограничения в 2016 году размера максимальной пенсии военнослужащим 10740 гривнами и приостановку ее выплаты пенсионерам-военнослужащим, работающим на госслужбе.

Об этом объявил председатель КС Юрий Баулин, передает Интерфакс-Украина.

В законе "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц" прописано, что максимальный размер пенсии военных не может превышать десяти прожиточных минимумов для неработоспособных. Однако в период с января по декабрь 2016 года максимальный размер пенсии военных ограничен 10740 гривнами, хотя прожиточный минимум для неработоспособных дважды повышался на протяжении 2016 года - с 1074 гривен на 1 января до 1130 на 1 мая и 1208 на 1 декабря.

Кроме того, КС признал неконституционной отмену в 2016 году пенсий для бывших военнослужащих, работающих га государственной службе.

КС в своем решении указал, что оспариваемые положения закона признаны неконституционными и утрачивают свое действие с момента принятия судом этого решения.

Решение КС является обязательным к исполнению на территории Украины и не может быть обжаловано.

Обжаловал нормы закона о пенсиях для военных Верховный суд.