Китайцы собрались достроить Большую окружную дорогу вокруг Киева CRBC проведет ТЭО еще двух транспортных проектов.

Фото: kievcity.gov.ua

Китайская госкорпорация China Road and Bridge Corporation (CRBC) в 2017 году за собственные деньги выполнит технико-экономическое обоснование завершения строительства Большой окружной дороги вокруг Киева.

Это предусмотрено меморандум о сотрудничестве, который мэр Киева Виталий Кличко подписал с CRBC, сообщается на сайте КГГА.

Также CRBC проведет ТЭО реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетмана и строительства правобережного подхода Нивки – Отрадный – Совки – Теличка к Дарницкому мостовому переходу.

CRBC также готова участвовать в тендерах, которые касаются транспортной инфраструктуры, а также способствовать привлечению кредитных средств от финансовых учреждений Китая.

CRBC реализует ряд проектов в Сербии, Черногории, Чехии, Польше и других странах на 3 млрд долларов.

Напомним, летом власти Киева и области сообщили, что хотят возобновить проект Большой окружной дороги вокруг столицы. Проект был заморожен в 2011 году. На данный момент дорога окружает лишь правобережную часть столицы, а длина эксплуатируемого участка составляет 34,4 километра.