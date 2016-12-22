Как в Севастополе строили «город солнца» От редакции: Медиа-центр "IPC-Севастополь" в рамках проекта "Крымский монитор" специально для LB.ua подготовил серию публикаций по крымской проблематике. Регулярно до 20 февраля - даты начала спецоперации России по захвату украинской территории - на сайте будут выходить материалы о реалиях жизни в Крыму под российскими флагами. Чтобы прочитать все статьи из серии, используйте тег "Крымский монитор". Поскольку авторы отдельных текстов проживают на полуострове, в статьях может использоваться терминология, принятая в Крыму. Напомним, что Украина и большинство других стран мира не признают полномочия российских властей на полуострове и считают Крым украинской территорией. Сергей Лобанов , журналист

Фото: www.0692.ua Алексей Чалый

23 февраля 2014 года толпа на центральной площади Севастополя «избрала» главой города бизнесмена с российским гражданством Алексея Чалого. Надо сказать, что выбор режиссеров «русской весны» оказался как нельзя более удачным. Чалый – миллионер и владелец одного из ведущих городских предприятий «Таврида Электрик» пользовался среди севастопольцев намного большим авторитетом, чем склочные и сребролюбивые «профессиональные русские» местного разлива, которых большинство горожан, даже пророссийски настроенных, справедливо считали политическими аферистами.

Напротив, у Чалого была репутация патриота, искренне любящего свой город, человека дела, эффективного менеджера, успешного хозяйственника. Ему поверило и пошло за ним не только активное пророссийское меньшинство, но и множество людей, изначально сомневавшихся в том, стоит ли ставить под угрозу налаженный быт и рвать связи с Украиной. Казалось, что Чалому можно доверить свою судьбу и судьбу своих близких, тем более, что он обещал направить все свои таланты, которые помогли добиться ему немалых успехов в бизнесе, на благо Севастополя и его жителей.

Мечты сбываются

Казалось, что мечты севастопольцев становятся явью, когда летом 2014 года Алексей Чалый и его единомышленники с помпой презентовали «Концепцию стратегического развития Севастополя до 2030 года». Этот 164-страничный документ лег в основу программы местной ячейки партии «Единая Россия», которая спустя два месяца на проведенных по российским законам выборах в Законодательное собрание Севастополя получила подавляющее большинство голосов, заняв 22 места из 24 в городском «парламенте».

Авторы «Концепции» заклеймили 23 года пребывания города в составе независимой Украины как период «экономической и социальной деградации», во время которого произошло падение уровня экономики, рост безработицы, отток трудоспособной части населения, развал системы ЖКХ, здравоохранения, внутригородского транспорта. На фоне этой мрачной, можно сказать, апокалиптической картины, составители документа видели лишь один обнадеживающий луч света – присоединение Севастополя к России.

Именно оно, как утверждали Чалый его команда, способно уже в перспективе нескольких лет превратить Севастополь в «идеальный город будущего», «город гармонии военной мощи и мирного комфорта», «город высокой эстетики городской среды», крупный научный, образовательный и промышленный центр, «сообщество людей, где установлено главенство справедливости» и где самые современные технологии, внедренные в городское хозяйство, «формируют позитивный эмоциональный фон для жителей, повышающий желание жить, эффективно трудиться, заниматься творчеством и спортом».

«Стратегия должна отвечать на вопрос о месте города в мире. Здесь ответ был такой – технологическая столица Причерноморья», - амбициозно заявил на обсуждении концепции с российскими чиновниками один ее разработчиков Сергей Градировский, впоследствии возглавивший Департамент приоритетных проектов развития при подконтрольном России Правительстве Севастополя.

Туризм, приборостроение, транспортная инфраструктура, элитное виноделие, нанотехнологии – вот далеко неполный перечень отраслей, которые создатели Концепции клялись развить в ближайшие годы.

Отвечая на обвинения в маниловщине, Чалый заявил: «За каждый пунктом в этой концепции стоят определенные проекты, определенные переговоры, которые находятся в разной стадии продвижения. Мы себе представляем ту экономику, которая стоит за каждой из этих отраслей. И представляем не из обще-гипотетических соображений, а из общения с вполне конкретными компаниями, конкретными людьми и имея предложения по конкретным проектам».

Через 15 лет, обещали в команде Чалого, Севастополь не только придет к профицитному бюджету, доходная часть которого вырастет в 12,5 раз, но и станет донором России! Одним словом, Москву назовут старым Севастополем, а Севастополь – Нью-Москвой.

Всем скептикам, которые смеются над его проектами, Чалый предложил встретиться через «три года с бокалом местного элитного вина» и посмеяться вместе.

Воздушные ворота

Фото: sevastopolnews.info Аэропорт Бельбек

Пожалуй, ничто не характеризует громадье планов «Концепции» как пожелание ее авторов построить в Севастополе сразу два аэропорта: один общегражданский на базе военного аэродрома «Бельбек», а второй – элитный на мысе Херсонес, которому суждено стать «самым красивым аэропортом в мире» (!)

Абсурдность второго прожекта стала видна сразу же. Черноморский флот заявил, что будет разворачивать на самом западном мысе Севастополя вновь сформированные военные части и не допустит сюда гражданских. Что касается «Бельбека», то надежда не его возрождение еще теплится у оптимистов.

До марта 2014 года гражданский терминал аэропорта «Бельбек» принадлежал Игорю Коломойскому. По договору с украинскими военными взлетная полоса принимала рейсы компании «Днипроавиа» Киев-Севастополь и Москва-Севастополь. Последний из них состоялся 19 ноября 2013 года. Закрывшись на зиму, гражданский сектор аэропорта «Бельбек» так не возобновил работу до сегодняшнего дня.

«Команда победителей» обещала, что Россия построит здесь современный аэропорт со всей необходимой инфраструктурой, однако в Кремле согласились лишь частично профинансировать работы, посоветовав найти под этот проект частных инвесторов. Надо сказать, что севастопольские власти искали желающих вложиться в аэропорт на протяжении более двух десятков лет, но безуспешно, а после 2014 года задача осложнилась непризнанием российского статуса Крыма большинством стран мира и введением санкций против полуострова, в том числе транспортных. Еще в апреле в 2014 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не признала права России на аэронавигационное обслуживание воздушного пространства над Крымом, закрыв небо над полуостровом для всех международных авиакомпаний.

Правда, недавно врио российского губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников бодро отрапортовал, что нашел инвестора, готово вложить в строительство гражданского сектора «Бельбека» 2 млрд. рублей. Однако вскоре удалось выяснить, что фирма «Интаграл», о которой говорил врио, имеет уставной капитал 10000 рублей и занимается поставкой щебенки для ГУП «Воды Крыма». Дело запахло скандалом, и об «инвесторе» предпочитают больше не вспоминать...

С момента возвращения в «родную гавань» закрылись не только «воздушные ворота» города. Железнодорожный вокзал и морской порт фактически прекратили функционировать, а их сотрудники уволены. Севастополь превратился в медвежий угол и транспортный тупик.

Портал и Мега-парк

В 2011 году «Смарт холдинг» Вадима Новинского анонсировал строительство в Балаклавском районе Севастополя «Новой Ривьеры» (проект еще называли "Балаклава Грин"). На 279 га в районе горы Гасфорта предполагалось создать местную «Санта Барбару» для «новых русских»: 600 коттеджей, вилл, пентхаусов, ресторанов, бассейнов, конных клубов, полей для гольфа…

Свое видение развития этой территории предложили Алексей Чалый и его команда. На состоявшейся летом 2015 года выставке «Севастополь – взгляд в будущее» они анонсировали создание в районе Гасфорта настоящего чуда света – мегапарка «Ландшафты мира». По замыслу «Агентства стратегического развития Севастополя» здесь должна была быть спроектирована зона отдыха с парками и аттракционами для детей, где гости и жители Крыма могли бы отдыхать и развлекаться по несколько дней кряду. Один из создателей «Концепции» назвал это место «порталом» в будущее, через который туристы смогут попасть в совершенно новую реальность – беззаботный и радостный город будущего Севастополь.

Однако, как и в случае с аэропортом Херсонес, планы Чалого столкнулись с интересами российского Министерства обороны, которое решило прибрать к рукам этот лакомый кусочек земли для строительства совместно с байк-клубом «Ночные волки» центра «Патриот» для проведения игр в «Зарницу» и других мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Открытие центра? к неудовольствию Чалого и его команды? состоялось несколько недель назад в присутствии врио губернатора Дмитрия Овсянникова, депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика и командующего ЧФ адмирала Александра Витко. Так окрестности горы Гасфорта действително стали порталом, но скорее в апокалиптическое будущее в духе «Безумного Макса».

Монорельс, мост и канатная дорога

Концепция Чалого предполагала, что от гасфортовского портала туристы смогут всего за 30 минут добраться до центра Севастополя на монорельсе. Кроме того, предполагалось решить проблемы внутригородской транспортной системы города, являющейся следствием сложного рельефа Севастополя, вытянутого вдоль бухты с многочисленными узкими балками, сменяющимися холмами, за счет строительства метро и фуникулеров.

Для комфорта жителей Северной стороны города, где проживает более 30 000 жителей, вынужденных добираться на работу/учебу катерами, рейсы которых регулярно прекращаются из-за погодных условий, предполагалось построить мост, а также канатную дорогу над главной городской бухтой.

Надо ли говорить, что ни монорельса, ни фуникулеров, ни метро, ни моста через бухту в Севастополе спустя 2,5 года нет, и вряд ли будет в обозримом будущем? Нет никаких намеков и на строительство моста, о котором жители Северной мечтают на протяжении десятилетий.

Более того, работы по строительству стационарного причала в микрорайоне Радиогорка (Северная сторона) заморожены. Понтонный причал на Радиогорке периодически отрывает штормами, что создает многочисленные проблемы для жителей этого отдаленного района. Стационарный причал начали строить летом 2013 года, построили на 25% и должны были сдать к лету – 2014. Однако в российском бюджете не нашлось средств на продолжение работ. В проекте бюджета на 2017 год финансирование этого проекта не предусмотрено.

Фото: предоставлено автором текста Причал на Радиогорке

Нанотехнологии

Создатели «Концепции» обещали, что буквально за несколько лет Севастополь станет мировым центром высоких технологий с развитым приборостроительным, нано- и ΙΤ-секторами. Что российские и международные инвесторы буквально выстроятся в очередь, чтобы открыть свой бизнес в «южной столице России».

Реальность оказалось совершенно другой. Санкции и международная изоляция никогда не способствовали инвестиционной привлекательности ни одного региона. В настоящий момент подано лишь 13 заявок от желающих стать резидентами «Индустриального парка» (работы по строительству которого, к слову сказать, так и не начаты). Из-за санкционных рисков названия компаний не оглашаются. Однако, как обещают чиновники, одна из них будет заниматься выпуском монокристаллических сапфиров.

Но самые большие надежды на развитие промышленного потенциала городские власти связывают с инвестором пообещавшим создать предприятие на 150 рабочих мест по производству винных бутылок. Комментарии, как говорится, излишни.

Передовое здравоохранение

«Есть ряд вещей, которые необходимо подтянуть до уровня Российской Федерации. Например, это касается среднего образования. А есть ряд областей, где мы хотим лидировать, например здравостроительство и долгожительство. Наши проекты, которые будут реализованы в городе, например, элитное виноделие, предполагают долгую и счастливую жизнь», - заявил в ходе презентации от имени разработчиков «Концепции» Сергей Градировский.

Один из пунктов документа под названием «Обеспечение доступной и качественной медицинской помощью всех слоев населения» предусматривал увеличение количества медицинских работников на душу населения на 49% до 2022 года с целью «обеспечения доступа населения ко всему возможному спектру медицинских услуг и специальностей».

Надо сказать, что бюджетники – врачи и учители – были одной из наиболее активных движущих сил «русской весны». Им обещали многократное повышение зарплат и улучшение условий труда. Одна из самых известных листовок, распространявшихся накануне 16 марта, содержит сравнение средних зарплат и пенсий в России и Украине.

Листовка из Севастополя, февраль-март 2014 года

Средняя зарплата врача обозначена как 42269 рублей (1200 долларов по действовавшему на тот момент курсу). Однако, как быстро стало понятно, в реальности зарплата медработников в России в разы меньше. Это спровоцировало массовые увольнения врачей и медсестер, часть из которых предпочли уйти на пенсию, а часть в коммерческие медицинские структуры. По состоянию на август 2016 года в севастопольских учреждениях здравоохранения дефицит врачей составил 600 человек, медсестер 1100 человек. В настоящий момент из-за нехватки врачей в городских поликлиниках запись к участковому терапевту возможна, как правило, за неделю, записи же к узкому специалисту придется ждать в лучшем случае около двух недель…

Три года спустя

Скоро пройдет три года с момента «возвращения в родную гавань, и можно подвести некоторые итоги. Нет в Севастополе ни обещанных Концепцией Чалого «игрушечных фьордов», ни фуникулеров с монорельсами, ни рокад с мостами, ни «Александровских садов», ни уютных кварталов екатерининской эпохи «в средиземноморском стиле с терракотовой кровлей».

Вместо этого есть серый город с быстро стареющим населением, так как молодежь бежит отсюда, кто в Россию, кто в Украину, кто в дальнее зарубежье. Есть неубранные мусорные свалки, вокруг которых бродят стаи бродячих собак. Есть люмпенизированные массы, выстраивающиеся по утрам в очередь за настойкой «Боярышника». Да и местные пенсионеры вместо того, чтобы блаженно попивать элитное вино с видом на морские закаты, стоят в нескончаемых очередях в больницах, где на УЗИ надо записыватьсяя как минимум за шесть месяцев.

***

Некоторое время назад на пресс-конференции в самом дорогом городском ресторане «Остров», отвечая на вопрос журналиста о том, когда будет реализована «Концепция развития Севастополя», Чалый сказал:

- Это вопрос не ко мне. Я не знаю, как можно реализовать те, планы, которые были заложены в нашей программе.

- Но ведь два года уже прошло! – воскликнул журналист.

- Признаю. Не получилось. Но не знаю я, как это сделать. Ведь я же не сижу в Кремле. Я сижу в «Острове», - ухмыльнулся экс-народный мэр.

- Севастопольцы надеются на Вас... Нет результатов. А дальше что? - не унимался журналист.

- Не знаю, - повторил Алексей Михайлович.

- А кто знает?

- Тоже не знаю, кто знает, - подвел черту Чалый.