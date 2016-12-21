В Кабмине презентовали Нацстратегию обращения с отходами Украинский рынок отходов долгое время был закрытым для новых инвестиций из-за отсутствия единой стратегии.

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В Кабинете министров презентовали Национальную стратегию обращения с отходами. Документ представил министр экологии Остап Семерак, информирует пресс-служба Кабмина.

По словам министра, украинский рынок отходов долгое время был закрытым для привлечения новых инвестиций из-за отсутствия единой общенациональной стратегии функционирования этой сферы и ее непрозрачности. Семерак отметил, что в Украине остается сложной ситуация по обращению с отходами. В частности, отсутствует надлежащая инфраструктура по раздельному сбору, сортировке и утилизации твердых бытовых отходов.

"Как следствие, низкий уровень переработки и утилизации отходов и, одновременно, высокий уровень их захоронения. Отсутствие Национальной стратегии комплексного законодательного урегулирования ситуации на рынке отходов является самым большим препятствием для привлечения инвестиций. Инвесторам нужно понимание государственной политики и будущих правил игры", - сказал министр.

Говоря о представляемом документе, Семерак отметил, что стратегия направлена на выработку целостной государственной политики с учетом и сведением в единое целое различных несогласованных моментов функционирования рынка отходов.

"Новая государственная политика будет базироваться на европейских подходах с учетом украинских реалий. Наши европейские партнеры приветствовали такой подход – начать именно со Стратегии, а уже дальше законодательство и непосредственное внедрение. Такой подход соответствует лучшей европейской практике формирования политики", - резюмировал он.

Как сообщалось Министерство экологии и природных ресурсов собрало информацию о 6 тысячах свалок в Украине. В целом же в стране более 30 тыс. свалок. До того инвентаризацией свалок никто не занимался 25 лет.