Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Минфин проведет реструктуризацию внутреннего госдолга на 383 млрд гривен

Ей подлежат облигации из портфеля Национального банка.

Минфин проведет реструктуризацию внутреннего госдолга на 383 млрд гривен
Фото: LB.ua

Министерство финансов ведет переговоры с Национальным банком о реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа на сумму около 383 млрд гривен.

Как сообщается на сайте НБУ, в ходе реструктуризации ОВГЗ из портфеля Нацбанка должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых облигаций будет происходить равномерно в течение до 30 лет. Переговоры касаются структуры портфеля и сроков по новым облигациям.

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, реструктуризация снизит нагрузку на государственные бюджет и будет способствовать взвешенной фискальной политике, что совпадает с целями Нацбанка по обеспечению низкой стабильной инфляции и сделает возможной эффективную реализацию режима инфляционного таргетирования.

По состоянию на 11 ноября 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,7 трлн гривен, из них долг по ценным бумагам на внутреннем рынке - 541 млрд гривен.

Напомним, в конце 2015 года Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Держатели тринадцати выпусков облигаций, которые согласились на реструктуризацию и вовремя подали распоряжения о своем участии в обмене бумаг, получают новые облигации через клиринговые системы. Согласно условиям обмена доходность новых облигаций составляет 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов, привязанных к уровню ВВП.

Новости по теме:

Тэги: Минфин, ОВГЗ, госдолг

Читайте в разделе