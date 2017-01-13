Минфин проведет реструктуризацию внутреннего госдолга на 383 млрд гривен Ей подлежат облигации из портфеля Национального банка.

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Министерство финансов ведет переговоры с Национальным банком о реструктуризации облигаций внутреннего государственного займа на сумму около 383 млрд гривен.

Как сообщается на сайте НБУ, в ходе реструктуризации ОВГЗ из портфеля Нацбанка должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых облигаций будет происходить равномерно в течение до 30 лет. Переговоры касаются структуры портфеля и сроков по новым облигациям.

По словам замглавы НБУ Олега Чурия, реструктуризация снизит нагрузку на государственные бюджет и будет способствовать взвешенной фискальной политике, что совпадает с целями Нацбанка по обеспечению низкой стабильной инфляции и сделает возможной эффективную реализацию режима инфляционного таргетирования.

По состоянию на 11 ноября 2016 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 1,7 трлн гривен, из них долг по ценным бумагам на внутреннем рынке - 541 млрд гривен.

Напомним, в конце 2015 года Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Держатели тринадцати выпусков облигаций, которые согласились на реструктуризацию и вовремя подали распоряжения о своем участии в обмене бумаг, получают новые облигации через клиринговые системы. Согласно условиям обмена доходность новых облигаций составляет 7,75% годовых и со сроком погашения с 2019 по 2027 года. Кроме этого, по условиям обмена предусмотрен выпуск государственных деривативов, привязанных к уровню ВВП.