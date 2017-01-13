Спецтема Что будет с гривной? НБУ пояснил снижение курса гривны сезонным фактором Сократилось поступление выручки от экспорта зерна.

Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк пояснил снижение курса гривны, которое наблюдается в последние недели, сезонным спадом деловой активности.

"Более низкое по сравнению с предыдущими месяцами предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", - говорится в комментарии НБУ.

В сложившихся условиях Нацбанк готов проводить валютные интервенции, и 13 января он объявил аукцион по продаже 100 млн долларов.

Напомним, в 2016 году курс доллара на межбанке в начале января составлял 23,8 гривны, а к концу февраля вырос до 27 гривен. В 2015 году в начале января доллар стоил около 15,9 гривны, а к концу февраля его стоимость доходила до 30 гривен и более.

По состоянию на вечер 12 января средневзвешенный курс на межбанке составлял 27,25 грн за доллар, на черном рынке - почти 29 грн за доллар.