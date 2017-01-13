Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
ГлавнаяЭкономикаФинансы
Спецтема
Что будет с гривной?

НБУ пояснил снижение курса гривны сезонным фактором

Сократилось поступление выручки от экспорта зерна.

НБУ пояснил снижение курса гривны сезонным фактором
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк пояснил снижение курса гривны, которое наблюдается в последние недели, сезонным спадом деловой активности.

"Более низкое по сравнению с предыдущими месяцами предложение валюты обуславливает традиционный для первых месяцев года сезонный спад деловой активности, который, в частности заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", - говорится в комментарии НБУ.

В сложившихся условиях Нацбанк готов проводить валютные интервенции, и 13 января он объявил аукцион по продаже 100 млн долларов.

Напомним, в 2016 году курс доллара на межбанке в начале января составлял 23,8 гривны, а к концу февраля вырос до 27 гривен. В 2015 году в начале января доллар стоил около 15,9 гривны, а к концу февраля его стоимость доходила до 30 гривен и более.

По состоянию на вечер 12 января средневзвешенный курс на межбанке составлял 27,25 грн за доллар, на черном рынке - почти 29 грн за доллар.

Новости по теме:

Тэги: НБУ, курс гривны, обмен валют

Читайте в разделе