​Украина за несколько дней выбрала годовую квоту на поставку меда в ЕС Близки к исчерпанию квоты на сахар и соки.

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Украина за считанные дни полностью исчерпала квоту на поставку меда в Европейский Союз, которая составляет 5200 тонн.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Также уже близки к исчерпанию квоты на сахар (поставлено 12 834 тонн при квоте 20 070 тонн), виноградный и яблочный соки (поставлено 9 373,6 тонн при квоте 12 000 тонн).

На 15,6% использована квота на поставки ячменной крупы и муки в объеме 6,6 тыс. тонн, поставлено 1,03 тыс. тонн. Также поставлено почти 260 тонн овса (квота 4 тыс. тонн), 63 тонны крахмала (квота 10 тыс. тонн), 204,3 тонны обработанных томатов (квота также 10 тыс. тонн).

Согласно данным Минагрополитики, основная квота на поставки мяса птицы в 16 800 тонн, которая делится на равные части поквартально, уже заполнена на 25%, то есть поставлено в европейском направлении 4 200 тонн. На 2,5% заполнена квота поставки яиц и альбуминов - из общего объема 1 800 тонн поставлено 45 тонн.

"За 2016 год были использованы полностью квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы. Новая статистика снова подчеркивает важность нашей работы по вопросам расширения доступа украинских аграрных экспортеров на рынки ЕС. Этот вопрос будет оставаться в 2017 году на повестке дня работы нашей команды", - добавила Трофимцева.

Напомним, в сентябре 2016 года в Кабмине заявили, что Европейский союз готов на три года увеличить ряд квот для Украины в рамках зоны свободной торговли.