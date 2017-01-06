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За три недели в Украине закрылись 128 тысяч ФОПов

Это связано с необходимостью платить единый соцвзнос.

За последние три недели в Украине 128 тысяч физических лиц отменили свою регистрацию как предпринимателей.

Об этом свидетельствует мониторинг OpenDataBot.

С 1 января 2017 года физические лица-предприниматели второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Раньше ФОП, когда имел прибыль, платил 5% налог и ЕСВ. Если же движения средств не было, платить было не нужно.

Принятие данного закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФОПов".

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Тэги: статистика, бизнес
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