Курс гривны на межбанке снизился на 74 копейки Сделки проводились по курсу 27,02 грн за доллар.

Фото: Сергей Нужненко

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 6 января, снизился на 74 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Средневзвешенный курс сделок к концу рабочего дня установился на уровне 27,0209 грн/долл., тогда как в четверг он составлял 26,2867 грн/долл.

Для поддержки курса гривны Национальный банк в пятницу продал 55 млн долларов из своих резервов.

Напомним, в начале этой недели на межбанковском валютном рынке наблюдалось избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалось в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты преобладало над спросом.

К концу недели, очевидно, этот эффект прекратился, и курс вернулся к отметкам конца 2016 года.