Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Курс гривны на межбанке снизился на 74 копейки

Сделки проводились по курсу 27,02 грн за доллар.

Курс гривны на межбанке снизился на 74 копейки
Фото: Сергей Нужненко

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу, 6 января, снизился на 74 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Средневзвешенный курс сделок к концу рабочего дня установился на уровне 27,0209 грн/долл., тогда как в четверг он составлял 26,2867 грн/долл.

Для поддержки курса гривны Национальный банк в пятницу продал 55 млн долларов из своих резервов.

Напомним, в начале этой недели на межбанковском валютном рынке наблюдалось избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалось в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Как следствие, предложение валюты преобладало над спросом.

К концу недели, очевидно, этот эффект прекратился, и курс вернулся к отметкам конца 2016 года.

Новости по теме:

Тэги: курс гривны, Межбанк
Реклама

Читайте в разделе