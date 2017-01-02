WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие устройства

WhatsApp Фото: EPA/UPG

С нового года мессенджер WhatsApp прекращает поддерживать работу приложения на устаревших, по мнению компании, мобильных платформах.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

"WhatsApp перестанет поддерживать работу мессенджера на мобильных устройствах со старым программным обеспечением, поскольку они не предлагают возможностей, которые способствуют развитию функций в приложении", - говорится в заявлении компании-разработчика мессенджера WhatsApp Inc.

Отмечается, что в течение следующих семи лет компания сконцентрирует усилия на мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей.

Разработчик прекратит поддержку мессенджера, в частности, на следующих платформах: Android 2.1; Android 2.2; Windows Phone 7; iPhone 3GS; iPhone, работающие на iOS 6.

В феврале прошлого года компания-владелец мессенджера - Facebook - сообщила, что WhatsApp ежемесячно используют 1 млрд. Таким образом, WhatsApp превзошел по количеству пользователей собственный мессенджер компании Facebook, которым ежемесячно пользуются 800 млн человек.

В апреле WhatsApp включил шифрование для всех своих пользователей.