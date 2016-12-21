В Киеве разгорелся скандал между жителями левого берега и заводом "Фанплит" Конфликт связан с выбросом опасных веществ в воздух рядом с жилищным комплексом.

Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием вынести фанерный завод "Фанплит" за черту города.

Как пишет сайт "Наш Киев", она связана со скандалом, который разгорелся между жителями левобережных районов и деревообрабатывающим предприятием "ФанПлит". Конфликт связан с выбросом опасных веществ в воздух рядом с жилищным комплексом "Комфорт Таун".

"Местные жители опубликовали открытое письмо-обращение в СМИ. В нем говорится о результатах независимого исследования воздуха, которое показало, что уровень формальдегида в воздухе превышает норму в три раза. Связано это с тем, что с осени 2015 года завод, который раньше работал на газу, начал сжигать отходы собственного производства, которые и выделяют опасные вещества. Также этот факт подтвердила проверка Государственной экологической инспекции города Киева. В ведомстве сообщили: разрешения на сжигание отходов производства у компании нет", ‒ сообщает автор материала.

Однако, по его словам, на заводе отрицают, что используют отходы собственного производства вместо газа и заявляют, что только единожды проводили подобный эксперимент в течение трех дней.

"Но еще 1.12.2015 года в выпуске газеты “Урядовый Курьер” директор "Фанплит" Палладий Горбатюк сообщал журналистам, что их предприятие отказалось от газа и перешло на топливо, которое получают при сжигании отходов производства. Исходя из результатов проверки экологической инспекции Киева, которая проводилась в период с 17.10.16 по 25.10.16, становится ясно, что в воздухе присутствуют формальдегиды, которые не выделяются при сжигании газа", ‒ приводятся официальные данные в материале сайта.

9 декабря 2016 года прокуратурой Днепровского района Киева остановлена работа фанерного цеха (работает около 250 человек) ЧАО "Фанеры и плиты".

Во время пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" дирекция компании через своего адвоката заявила: жители квартала сами виноваты, что покупали недвижимость рядом с предприятием. Однако люди не против производства, они лишь хотят, чтобы завод поставил новые фильтры на устаревшее оборудование и снова стал работать на газе.

Более решительные жители микрорайона зарегистрировали на сайте Киевсовета петицию о вынесении завода "Фанплит" за черту города. Автор петиции уверен: "Такое “соседство” вызывает у жителей, особенно детей, болезни, обострение аллергических реакций, головную боль, осложнение течения ОРВИ". Это предложение за несколько дней уже поддержали почти тысяча киевлян. До конца голосования осталось 80 дней.