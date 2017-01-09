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Мэрил Стрип раскритиковала Трампа на "Золотых глобусах"

Актриса получила награду за заслуги в кинематографе.

Одна из самых известных и титулованных голливудских актрис Мэрил Стрип подвергла жесткой критике нового президента США Дональда Трампа в своей речи во время церемонии награждения "Золотой глобус".

Актриса получила награду имени Сесиля Б. де Милля за заслуги в кино и произнесла эмоциональную речь.

В ней Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа за то, что в ходе президентской кампании он спародировал Сержа Ковалески репортера New York Times, человека с инвалидностью. Актриса подчеркнула, что такое поведение президента "дает разрешение" остальным поступать так же.

Стрип заявила, что это "выступление" Трампа поразило ее. "Не потому, что оно было хорошим, ничего хорошего в нем не было, заявила она, – но оно было эффективным и сделало свою работу".

"Это момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемый пост в нашей стране, пародирует репортера с инвалидностью. Человека, которого он превосходит по привелегированности, власти и способности дать отпор. Момент, когда я увидела это, разбил мне сердце, и я до сих пор не могу выбросить его из головы, потому что это было не в кино, это было в реальной жизни", – заявила актриса в своей речи.

"Инстинкт унижать кого-то, продемонстрированный кем-то власть имущим на публике, имеет огромное влияние на всех, потому что он как-будто бы дает разрешение другим людям поступать точно так же. Неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию. Когда сильные используют свое место для травли других, мы все остаемся в проигрыше".

Мэрил Стрип также выступила в поддержку журналистов, заявив, что свобода слова нуждается в защите сегодня, как никогда ранее.

Напомним, в ночь на 9 января в Лос-Анджелеса прошла церемония награждения "Золотые глобусы". Триумфатором церемонии стал фильм "Ла Ла Лэнд", получивший семь статуэток.

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Тэги: Мэрил Стрип, Дональд Трамп, Золотой глобус
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