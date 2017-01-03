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Нищук предложил сделать Пантеон национальных героев в Киеве

Министр культуры убежден, что останки Александра Олеся должны быть перезахоронены там.

Нищук предложил сделать Пантеон национальных героев в Киеве
Фото: 24tv.ua

Министр культуры Евгений Нищук предлагает городским властям Киева изучить возможность создания пантеона для почетных захоронений украинцев.

"Мы обсуждали с Институтом национальной памяти на Лукьяновке сделать Пантеон национальных героев... Идет предварительное обсуждение в Киевской городской администрации... Такое место должно быть выделено, как вариант на Лукьяновке возле Оранжерейной улицы", - сказал он.

Министр также выразил надежду, что Киевский горсовет примет решение о выделении земли для соответствующего пантеона.

Также Нищук подчеркнул, что и останки украинского писателя Александра Олеся должны быть перезахоронены там.

"Делаю все возможное для того, чтобы Александра Олеся были перезахоронены с честью и почетом. Сейчас ситуация зависит от воли потомков поэта и от наших дипломатов. Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать возвращение праха Александра Олеся на Родину", - написал он в фейсбуке.

Напомним, в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как на его месте собираются похоронить другого человека. МИД заявляет, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения об окончательном месте захоронения.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Институт национальной памяти, Евгений Нищук, Александр Олесь
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