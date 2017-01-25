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Индекс Dow Jones установил исторический рекорд

Взлет Dow Jones начался после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Индекс Dow Jones установил исторический рекорд
Фото: babaimage.com

Американский фондовый индекс Dow Jones впервые за 130 лет преодолел отметку 20 000 пунктов, передает DW.

Вскоре после начала торгов в среду, 25 января, он подскочил более чем на 0,5 процента, составив 20 033,77 пункта. Максимальный и итоговый показатель составил 20 066,47 пункта, что на 0,77 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Наблюдатели уже ожидали рекордного показателя. Взлет Dow Jones начался после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики объясняют оживление финансовых рынков ожиданием экономического роста страны в результате политики нового главы Белого дома.

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Тэги: фондовый рынок

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