Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой Президент уверен, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика, передает ВВС.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

"Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика", - заявил Трамп.

"Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, - и вы должны понять это. То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он.

По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике.

В сентябре 2016 года президент Мексики отказал Трампу в оплате стены на границе. Возведение стены протяженностью более 3 тыс. км на всей границе с Мексикой было ключевым пунктом предвыборной программы Трампа по части национальной безопасности.