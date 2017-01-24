В Германии определились с датой парламентских выборов
Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.
Президент Германии Йоахим Гаук во вторник, 24 января, подписал указ о проведении выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 года, передает DW.
Именно эту дату предложило правительство и одобрил министр внутренних дел Томас де Мезьер , сообщает dpa.
Рассматривалась возможность проведения выборов и 17 сентября. Однако почти все федеральные земли высказались за голосование 24 сентября.
В Германии при выборе даты голосования в первую очередь принимают во внимание, чтобы она не совпала со школьными каникулами, когда многие немцы находятся на отдыхе.
Против голосования 24 сентября выступил только Берлин, поскольку в этот день состоится Берлинский марафон и значительная часть города будет закрыта для автомобилей.
Как сообщалось, в ЕС обеспокоены возможностью РФ вмешаться в выборы в Германии и Франции.