В Германии определились с датой парламентских выборов Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.

Президент Германии Йоахим Гаук во вторник, 24 января, подписал указ о проведении выборов в Бундестаг 24 сентября 2017 года, передает DW.

Именно эту дату предложило правительство и одобрил министр внутренних дел Томас де Мезьер , сообщает dpa.

Рассматривалась возможность проведения выборов и 17 сентября. Однако почти все федеральные земли высказались за голосование 24 сентября.

В Германии при выборе даты голосования в первую очередь принимают во внимание, чтобы она не совпала со школьными каникулами, когда многие немцы находятся на отдыхе.

Против голосования 24 сентября выступил только Берлин, поскольку в этот день состоится Берлинский марафон и значительная часть города будет закрыта для автомобилей.

Как сообщалось, в ЕС обеспокоены возможностью РФ вмешаться в выборы в Германии и Франции.