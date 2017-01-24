В Италии разбился вертолет службы спасения Вертолет пролетал в зоне густого тумана и при низкой облачности.

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В центральной части Италии разбился вертолет службы спасения, погибли шесть человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Вертолет пропал с радаров в провинции Л'Акуила (регион Абруццо). По предварительным данным, экипаж подавал сигнал бедствия недалеко от горнолыжного района Кампо Феличе. Вертолет упал с высоты 600 метров.

По данным агентства, вертолет пролетал в зоне густого тумана и при низкой облачности.

На месте проводится спасательная операция, однако ситуация осложняется из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, 18 января 2017 года трехэтажный отель Rigopiano в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццио накрыло лавиной. Причиной обрушения снега стала череда подземных толчков, произошедших в центральной Италии. По последним данным, число погибших при сходе лавины на отель в Италии на данный момент составляет 15 человек.